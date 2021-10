André Rizek ironiza Renato Maurício Prado por reclamação em pênalti anulado: ‘Está enxergando bem?’ Apresentador da TV Globo brincou com reclamação de comentarista em lance polêmico durante segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil

Na vitória do Athletico Paranaense sobre o Flamengo por 3 a 0 pela segunda partida da final da Copa do Brasil, muitos questionaram a anulação de um possível pênalti no atacante Bruno Henrique ainda no primeiro tempo. Entre estes, está o comentarista Renato Maurício Prado, que reclamou da atuação do VAR e foi ironizado por seu ex-companheiro de bancada André Rizek.

– Pênalti! Chambão claro do Tiago Heleno no BH! Mas o ridículo da vez da Central de Apito, claro, disse que não foi nada. Todos eles torcem contra o Flamengo. Ridículos! – criticou Renato Maurício Prado, que ainda classificou a anulação como “uma palhaçada”.

– O amigo está enxergando bem? Fiquei preocupado agora… – ironizou o apresentador André Rizek, em resposta ao comentarista.

Veja abaixo as publicações originais de Renato Maurício Prado e André Rizek.

