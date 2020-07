André Rizek dispara contra Ferj, após entidade processar Flu e Botafogo: ‘administração patética’ Jornalista afirma que clubes ficam cada vez mais fortes após Ferj entrar com ação na justiça pedindo retratação pública, R$ 100 mil de danos morais e indenização por danos materiais

André Rizek reagiu com contundência a noticia de que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) entrou com ação na justiça pedindo retratação pública, R$ 100 mil de danos morais e indenização por danos materiais, contra Botafogo e Fluminense, pela forma contrária com que os clubes reagiram com a volta do estadual.

Para o jornalista, o campeonato do Rio e a administração da Ferj são ‘patéticos’ e os clubes passam por esse capítulo ainda mais fortalecidos.

– A Ferj fez um bem danado a Fluminense e Botafogo, ao colocá-los como antagonistas de um campeonato e administração patéticos. Conseguiu dar motivo para torcedores dos dois clubes, tão combalidos, a encherem o peito de orgulho – disse, em uma postagem no Twitter.

Alegações da Ferj

No documento, a Ferj alega que os clubes “expuseram grosseira e mentirosamente uma série de supostas irregularidades imputadas à Autora” e diz que “é muita covardia de ambos mandatários agirem às expensas das instituições que administram para tentar infligir alguma dor na moral alheia, visando amealhar alguma fugaz repercussão social”. A federação ainda afirma que o documento contra a volta aos treinos foi “chilique” dos clubes.

– A verdade é que dos 16 clubes apenas 2 discordaram do retorno a atividade desportiva, sentindo-se ‘atacados’ pela autora e por todos os outros 14 clubes, o que chega a ser uma piada de gosto duvidoso. O ataque a que ambas Rés se referem é a derrota acachapante de 14 x 2? Trata-se, pois, de um mero chilique sem qualquer embasamento para tanto”, diz a ação.

