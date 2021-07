André Rizek critica liberação de público na final da Copa América: ‘Só me resta torcer que dê tudo certo’ Apresentador categorizou a decisão como um 'absurdo' avisou que irá torcer para que público não piore situação da pandemia no Brasil

O apresentador André Rizek criticou, durante o “Seleção SporTV” desta sexta-feira, a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de liberar a presença de 10% do público no Maracanã na final da Copa América neste sábado. O jornalista afirmou que é “um absurdo” ter torcedores no estádio neste momento da pandemia.

– É um absurdo. Como brasileiro, só me resta torcer que dê tudo certo. Que esses 10% de torcedores não piorem o que já está ruim na pandemia aqui no Brasil. Vamos torcer. Vamos torcer muito – criticou André Rizek.

A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou, nesta sexta-feira, a decisão de liberação de 10% do público no Diário Oficial. Assim, o Maracanã poderá contar com convidados da Conmebol, da CBF e da AFA (Associação Argentina de Futebol).

