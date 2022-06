André Rizek comenta relação dos torcedores com Willian e Cássio após vitória do Corinthians Ameaçados por corintianos nas redes sociais, os dois jogadores foram ovacionados neste sábado na Neo Química Arena

Com gols de Adson e Mantuan, o Corinthians venceu o Juventude por 2 a 0 na Neo Química Arena. Com o resultado deste sábado, o Timão assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Após o termino da partida, André Rizek analisou a relação dos torcedores corintianos com Willian e Cássio.





No Twitter, o apresentador fez questão de ressaltar como a vida real é diferente das redes sociais. Willian e Cássio, que chegaram a ser ameaçados por corintianos na internet, foram ovacionados neste sábado pelos torcedores na Neo Química Arena.

– Jogo do Corinthians foi mais uma amostra de como a vida real é bem diferente das redes anti-sociais. Aqui, as pessoas estão sempre dispostas a se odiar, xingar e até ameaçar a integridade física dos outros. Willian, no estádio, saiu ovacionado, abraçado lindamente pela torcida. Cássio foi outro a sofrer ameaças (graves) e críticas pesadas nas redes. Isso bastou para muita gente achar que havia uma crise da torcida com ele. No estádio, Cássio nunca foi vaiado e sempre foi tratado como o enorme ídolo que é – publicou Rizek.

Cássio foi outro a sofrer ameaças (graves) e críticas pesadas nas redes – isso bastou para muita gente achar que havia uma crise da torcida com ele. No estádio, Cássio NUNCA foi vaiado e sempre foi tratado como o enorme ídolo que é.

Willian acertou seu retorno ao Corinthians no final do ano passado. A contratação do atacante gerou muita expectativa nos torcedores, e o jogador vem sendo importante para o Timão nessa fase inicial do Campeonato Brasileiro.

Cássio é considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Por conta de algumas atuações inconstantes, o goleiro chegou a ser criticado e ameaçado por torcedores. Mesmo com as cobranças, Cássio decidiu permanecer no clube e vem tendo boas atuações no gol corintiano.

