André Rizek apoia governador que assumiu homossexualidade: ‘É importante falar sobre isso’ Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite assumiu sua orientação sexual em entrevista cedida a Pedro Bial: 'Nada a esconder'

Eduardo Leite (PSDB) , governador do Rio Grande do Sul, assumiu sua orientação sexual no programa ‘Conversa com Bial’, do Grupo Globo, nesta quinta-feira. Leite declarou que ‘não tem nada a esconder’. Sobre a declaração, o apresentador André Rizek prestou apoio a importante decisão do político.

Em uma rede social, Rizek elogiou o governador e ressaltou que ‘é importante que as pessoas falem sobre isso’.

Governador Eduardo Leite assume orientação sexual em entrevista a Bial: 'Nada a esconder'. Que legal!!!! Isso não deveria ser uma questão, obviamente, mas até chegarmos a esse dia, infelizmente, é importante que as pessoas falem sobre isso. https://t.co/8oM9Q7Rm5b — André Rizek (@andrizek) July 2, 2021

André Rizek é um dos jornalistas mais conscientes sobre causas minoritárias. Após a UEFA vetar a presença das cores do movimento LGBT em partidas da Eurocopa, o apresentador condenou a ação da entidade e afirmou que ‘ser neutro é ser conivente’.

