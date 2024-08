André Ramalho cobra ‘postura da Sul-Americana’ ao Corinthians diante do Fluminense no Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 15:25 Para compartilhar:

O Corinthians pode voltar a dormir fora da zona de rebaixamento do Brasileirão neste sábado, desde que ganhe do Fluminense, em confronto direto, no Maracanã. E a vitória diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na ida das oitavas da Sul-Americana, é o motivo de confiança. O zagueiro André Ramalho cobra a mesma atitude diante dos cariocas por um momento de paz.

“Temos de tirar uma lição disso (bom jogo com o Bragantino) e levar essa mesma postura para os jogos do Campeonato Brasileiro. A tendência em jogos de mata-mata é talvez ter uma concentração maior, uma postura diferente, mas não é assim que deve ser. Temos que levar todos os jogos da mesma maneira”, frisou o defensor, que volta após ser poupado diante do Bragantino e entrar somente na etapa final.

“É pegar o que fizemos de bom nestas partidas (incluiu a classificação diante do Grêmio, na Copa do Brasil) e levar para os desafios do Brasileiro. Estamos evoluindo, estamos conseguindo fazer melhor que fazíamos no passado, porém ainda está faltando um extra para conseguir a vitória”, alertou, sobre os quatro jogos sem triunfos no Brasileirão, sendo três empates e uma derrota. “Espero que a gente coloque em prática neste sábado”, completou o zagueiro.

André Ramalho retorna na zaga, enquanto Fagner e Hugo reassumem suas posições nas laterais. Garro será o armador. Todos descansaram em Ribeirão Preto, na terça-feira. Igor Coronado cumpriu suspensão e deve ser opção na reserva. Mas Ramón Diáz tem dúvidas na escalação.

O volante Raniele sofreu uma lesão na panturrilha e está fora diante do Fluminense. Alex Santana também vem sendo desfalque por problema muscular, o que abre espaço para o jovem Ryan aparecer ao lado de Charles na marcação do meio. Os três defensores devem ser mantidos, o que sacrificaria uma peça ofensiva: Talles Magno, Giovane ou Pedro Raul.

O treinador elogiou bastante o centroavante diante do Bragantino – deu duas assistências – e pode deixá-lo na equipe, com Talles Magno fazendo seu segundo jogo desde o início. A definição, contudo, será apenas momentos antes do jogo. De certo é que o técnico argentino está bastante atento ao jogo aéreo e dedicou bom parte do treino dessa sexta-feira para essa jogada, defensivamente e também ofensivamente.

RECUPERAÇÃO DE YURI ALBERTO SURPREENDE

Enquanto busca um centroavante no mercado, o Corinthians deve contar com o retorno de Yuri Alberto bem antes do previsto. O atacante iniciou o período de transição após cirurgia para a retirada da vesícula biliar.

Já no campo com os companheiros, o camisa 9 busca reduzir o tempo de reabilitação para tentar ajudar a equipe em dura sequência de jogos pela frente. Depois do Fluminense, a equipe faz o duelo de volta com o Red Bull Bragantino e tem Fortaleza, Flamengo e Botafogo no Brasileirão.