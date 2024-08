André Ramalho aponta solução para o Corinthians: ‘Melhorar a finalização’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2024 - 23:42 Para compartilhar:

André Ramalho apontou uma solução para o time do Corinthians melhorar seu desempenho, após o empate sem gols com o Fluminense, neste sábado, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Precisamos melhorar na finalização. É preciso um pouco mais de concentração. Precisamos marcar os gols e matar o jogo para facilitar nossa situação”, disse o jogador, que atuou como zagueiro ao lado de Cacá e Felix Torres.

O atleta disse que este pode ser o ponto de desequilíbrio da equipe, que vem atuando bem na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. “Não nos falta desempenho e garra no Brasileiro, mas precisamos ter o mesmo aproveitamento das Copas.”

O Corinthians volta a jogar na terça-feira, na Neo Química Arena, quando terá o Red Bull Bragantino como adversário no jogo de volta das oitavs de final.

O time do técnico Ramón Díaz venceu o primeiro duelo, em Bragança Paulista, por 2 a 1, e só precisa de um empate para alcançar as quartas de final da competição sul-americana.