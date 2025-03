André Mendonça vira pastor e diz que seu maior desafio é ‘pregar a palavra de Deus’

André Mendonça, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), se tornou pastor-adjunto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. De acordo com informações do Poder360, ele afirmou, em um culto realizado em 9 de março, que seu maior desafio é “pregar a palavra de Deus”.

“Maior do que julgar um processo, maior do que decidir uma causa. É um privilégio e uma responsabilidade”, disse. Ele não citou o seu trabalho como ministro, mas disse que “tem gente que quer que a gente haja com loucura”, de forma “intempestiva”.

Segundo ele, isso é o que “outros” fazem. Ele também disse que já foi cobrado para ser assim. “Eu não. Se Deus me mandar agir daquela forma, eu ajo. Enquanto Deus não me mandar agir, eu vou agir da forma como eu considero sábia”, afirmou.