André Mazzuco, ex-Vasco e Cruzeiro, é o novo diretor de futebol do Botafogo Profissional vai assumir função que era de Eduardo Freeland, que retorna para as categorias de base; anúncio foi feito por John Textor

O Botafogo tem um novo homem forte do futebol. O clube anunciou na noite desta quinta-feira a chegada de André Mazzuco como diretor executivo de futebol. Ele chega para ocupar a função de Eduardo Freeland, que retorna para trabalhar com as categorias de base.

+ Água no pescoço: Textor avalia mudanças no Botafogo e Enderson está ameaçado como técnico



O anúncio também foi feito por John Textor, que começa a fazer as primeiras ações da SAF, por meio das redes sociais. O profissional já começa a trabalhar a partir desta sexta-feira.

– Agradeço a oportunidade para iniciar esse grande desafio de representar essa instituição gigantesca em um projeto modelo no futebol brasileiro. O Botafogo está se reposicionando no mercado do futebol. Sob a liderança do Textor e do Jorge Braga, estou muito entusiasmado para iniciarmos este novo projeto no Clube e recolocarmos o Botafogo em um nível do tamanho de sua grandeza – afirmou André Mazzuco.

Mazzuco teve passagens recentes por Vasco e Cruzeiro. Além disso, também soma trabalhos em Santos, Coritiba e Paraná.

Em nota, o Alvinegro escreveu que “Novidades no Departamento de Futebol serão anunciadas nos próximos dias.”

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais