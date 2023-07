André Martinelli comenta sobre estreia de reality show ‘No Limite Amazônia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 10:35 Compartilhe

A nova edição do ‘No Limite’ estreou na terça-feira, 18, com algumas diferenças em relação às anteriores. André Martinelli, que participou do reality de sobrevivência em 2021, comentou sobre a nova temporada, intitulada ‘No Limite Amazônia’.

“Eu curti demais a estreia, superou as minhas expectativas em relação ao formato, acampamento, nível de provas, estrutura mesmo. Já vi que tem novidades, como o amuleto de imunidade deixado pela eliminada. Acredito que terão muitas coisas inéditas. O elenco também está bem diversificado. Na última edição foram mais participantes do meio esportivo, e nessa está bem eclético”, diz.

Finalista do No Limite 2021, André pondera que não basta ser só bom de prova para chegar à final, e frisa quem se destacou na estreia.

“O Marcio, Euclides e a Nakamura tem se destacado nesse primeiro episódio. É importante entender o convívio também de cada participante, pois é fundamental fazer boas alianças e ser bem político ali pra se manter”, comenta.

Além disso, por fim, também falou sobre a escolha da Amazônia como local para as gravações: “A locação dessa edição está demais, muito criativa. Além de todos os desafios que esse tipo de vegetação e geografia tem, vamos ver muitas provas com água e bastante inspiração indígena. Acho que é super bacana para as pessoas conhecerem mais a cultura e respeitarem. O ídolo mesmo da imunidade foi inspirada em crenças indígenas. Achei demais”.

