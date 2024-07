André Marques lamenta morte de cadela, Gorda: ‘Dia mais temido’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 12:10 Para compartilhar:

O apresentador André Marques usou as redes sociais na segunda-feira, 29, para anunciar a morte de sua cadela, Gorda. Com um texto no Instagram, o famoso lamentou a partida do animal.

“Meu dia mais temido chegou. Não sei como passei por ele… Tô passando e entendendo ainda. Meu amor maior descansou. Quase 14 anos”, começou André.

“Esse dias conversei com ela, durante uns exames, e disse: ‘Não morre dormindo do meu lado não que eu te mato, hein, Gorda’. Quero esse susto, não. Eu disse: ‘Fica meio estranha, dá uns sinais, me avisa, vamos ao médico, que aí eu me preparo’. Falei isso terça para ela e já falei algumas vezes nesses 13 anos. E na sua prova de amor final ela fez o que eu pedi”, contou o apresentador.

Na sequência, ele relatou que a cadela apresentou sinais de mal estar e foi levada ao médico veterinário, quando foi a óbito.

“Eu agora vou conseguir descansar um pouco também… Tentar dormir mais de três horas por noite. Não acordarei para ver se ela está respirando ou para levá-la para ‘mijar’. Essa era minha rotina, que eu cumpri com excelência até o final. Como eu sempre dizia para ela, ‘Tô com você até o final’!”, continuou.

Por fim, o apresentador lamentou: “Peguei no rosto dela, fiquei olho no olho até ela fechar o olhinho. Obrigado por tanto. Sou grato, mas tá doendo para cassete!”

Uma publicação compartilhada por Andre Marques (@euandremarques)