André Marques exibe carro de R$ 280 mil que será usado para viajar pelo Brasil: “Aí vou eu”

Aos 42 anos, André Marques já pensa na saída da TV Globo, por onde esteve nos últimos 27 anos. Agora, pretende viajar pelo Brasil com sua loja de carne e, para isso, comprou um carro no valor de R$ 280 mil, exibindo-o nas redes sociais.

“Acorda, criança. Papai chegou. Está quase lá! Falta pouco. Ansioso…mundão aí vou eu. Vamos cozinhar comigo por aí?”, escreveu o apresentador em uma publicação no Instagram que mostrava a picape que será usada para viajar.

De acordo com o jornal Extra, André pretende viajar pelo país para conhecer culturas e culinárias, registrando tudo para um conteúdo exclusivo para internet. Desde 2013, ele é dono da Premium, loja de carnes que conta com unidades no Leblon e na Barra da Tijuca, ambas no Rio de Janeiro.