André Marques e Maria Cândida ‘flertam’ no É de Casa

O apresentador André Marques ‘flertou’ com a jornalista Maria Cândida no quadro Bem Estar, do programa É de Casa. Na ocasião, ele brincou com o fato de a famosa preferir o ator Cauã Reymond a ele.

No entanto, ela rebateu o colega. “Não, não, André, você não me dá bola. Não deixa o bigode…”, afirmou. Então, André disse: “Eu dou bola. Inclusive, li ontem nas redes sociais de fofoca que você teve uma coisa com Richard Gere”.

Então, ela riu e falou que “agora é de Richard Gere pra cima”. “Perdi, perdi. Até deixei minha barbinha meio grisalha para ficar no estilo. Vou lembrar disso depois, fica tranquila”, rebateu Marques.

Em seguida, ela falou que o apresentador precisa ter mais atitude. “André você fala, fala, e nada. É só isso que eu queria dizer”, afirmou. “Que isso? Me chame de André de Gere que eu vou aí agora”, respondeu.

“Venha André Selva de Pedra que ficará muito menos pedra e a gente vai tomar um vinho à noite”, disse a moça. “O vinho está combinado”, disse ele.

