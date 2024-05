Andre Marques comemora dois meses sem fumar, mas lamenta ganho de 12kg: ‘Estou mais ansioso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 15:24 Para compartilhar:

O apresentador Andre Marques compartilhou atualizações da sua luta contra o vício em cigarros. O famoso disse que está dois meses sem fumar e compartilhou os desafios.

“Parei na cara, na coragem e no susto. Fiz alguns exames e o pulmão já estava meio com uns sinais óbvios de um fumante”, disse ele, que revelou também se sente falta do cigarro. “Não vou mentir: hoje não sinto tanta vontade de fumar, lembro de fumar quando estou cozinhando, bebendo, mas, realmente, sei que foi a melhor escolha”, falou na última quarta-feira, 15, no seu Instagram.

Andre acrescentou que não está tomando nenhum remédio para combater o vício e que está “indo na garra”. “Esses dois meses me deram coisas boas e coisas ruins: doze quilos a mais, estou mais ansioso”, falou.

“Como já falei em outros textos e outros vídeos: a obesidade é uma luta que tenho há muitos anos. É uma luta eterna até descansar: você contra você mesmo. Então, parei de fumar, que faz um baita mal, engordei um pouquinho. A obesidade também faz mal, mata e agora vou voltar à lutar contra ela. É isso”, disse.