André Marques abre o jogo sobre convite de Boninho para projeto no SBT

André Marques, 45 anos, falou sobre a possibilidade de ir para o SBT a convite de Boninho, ex-diretor da Globo que fechou contrato com a emissora da família Abravanel para produzir nova atração. O apresentador também contou sobre os projetos para este ano e disse que os dois têm conversado muito sobre novas ideias.

“Eu cozinho, faço meu canal cozinhando em casa, e pelo Brasil rodando. Acabei de fazer uma cozinha estúdio em casa, estou esperando ficar pronta para começar a fazer minhas receitas”, antecipou o eterno Mocotó da novelinha “Malhação” (TV Globo)”, disse ele em conversa com IstoÉ Gente no Camarote Nº 1, na Sapucaí, no RIo de Janeiro, no último dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial, na terça-feira de Carnaval, 4.

O ex-apresentador do Vídeo Show vai voltar a aparecer na telinha da Globo durante especial do programa, como parte das comemorações pelos 60 anos do canal.

“Vou fazer o Vídeo Show especial que vai ter convidados, vai ser uma homenagem aos âncoras”, disse ele sobre a atração que vai ao ar no dia 25 de abril de 2025.

Questionado sobre as especulações de um convite de Boninho para integrar o quadro do novo programa no SBT, André Marques não negou, mas fez mistério.

“Ele me convidou. A gente começou a fazer as coisas, né. A gente conversa coisas que eu não posso contar ainda. Eu tô sempre com ele. E ele sempre me ajudando, a gente sempre trocando ideia, a gente tem falado sobre algumas ideias de projetos que eu tenho, cozinhando, com dog, viajando… Tomara que em breve a gente consiga fazer algum deles”, contou ele.

“Eu estou sempre empolgado, para fazer o que eu acho bacana, que é cachorrinho, comidinha e viagem, eu tô dentro”, reforçou. “Uma coisa que tenha viagem, gastronomia, e pet. Vamos ver se vai acontecer”, torcer ele.

Questionado sobre a carreira de DJ, o apresentador brincou sobre estar aposentado e, ao mesmo tempo, fazer um pouco de tudo o que gosta.

“Agora, eu tô fazendo tudo. Aposentado, vou de acordo com as datas. Aí, vou, faço uma coisa, faço outra, aí viajo. Semana que vem vou viajar para gravar de motorhome de novo. Vou no meu tempo. Eu sou o meu patrão, então eu negocio comigo mesmo”, disse ele.

André Marques deixou a Globo em maio de 2022 após 27 anos na emissora. Desde então, ele tem se dedicado a projetos pessoais.

Boninho, ex-diretor da emissora dos Marinho e conhecido como Big Boss por ter comandado o “BBB” até a 24ª edição do reality, encerrou sua trajetória no canal no ano passado, após 40 anos na casa.

O diretor firmou parceria entre sua produtora e o SBT para a produção de uma nova atração na emissora, que ainda não tem data para começar.