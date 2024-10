André Luiz Frambach sobre briga de Larissa Manoela com os pais: ‘Fui apoio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 8:01 Para compartilhar:

André Luiz Frambach, 27 anos, abriu o jogo sobre o seu papel na briga entre a esposa, Larissa Manoela, de 23 anos, e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. A atriz cortou os laços profissionais com seus genitores e se afastou deles em 2023, após a exposição da vida financeira da família vir à tona, e encontrou apoio no companheiro.

“Quando temos respeito e sabemos o limite da pessoa, respeitamos as decisões dela. Desde que entrei na vida da Lari, ela já estava vivendo um turbilhão de coisas de amadurecimento. Ela queria e precisava desse espaço, então nada mais fiz do que ser o apoio dela, respeitando suas decisões, e o que ela queria como ser humano, mulher e artista”, declarou a Quem.

No ar como o personagem Elias Crisóstomo, de “No Rancho Fundo”, da Globo, Frambach esteve com a atriz em todos os momentos.

“Quando ela viu essa força e esse apoio de ‘estou com você e, independente do que acontecer, estarei com você’, ela teve mais coragem ainda de tomar as próprias decisões. Foi muito natural. Assim como minha carreira aconteceu muito naturalmente, a gente passar por tudo isso também foi muito natural”, completou.

Apesar disso, o artista admitiu que não foi um período fácil para o casal.

“Foi triste. A Lari não queria nada disso, eu muito menos. E vimos histórias sendo inventadas, mentiras sendo contadas. Mas olhamos um para o outro e falamos: ‘a gente não está junto?, ‘a gente não se escolheu?’ ‘Nós estamos e nos escolhemos. Então nada disso vai nos afetar dentro de casa’. O que as pessoas vão falar, o que a mídia vai falar, o que as pessoas vão achar é um problema delas. O que importa é estarmos unidos dentro de casa. E foi isso que fizemos o tempo todo”, reafirmou.

Passado o período mais conturbado, André acredita que a relação deles ficou ainda mais forte.

“A gente mostrou que se amava, que se respeitava, e que ela tinha uma história de vida, desde os quatro anos trabalhando, e que eu, pelo meu lado, também tinha uma história de vida, desde os 8 anos trabalhando, e que a gente se encontrou, de atores mirins para seres humanos amadurecidos e respeitados na mídia e no nosso ambiente de trabalho, e temos todo amor e força que a gente precisava para realizar nossos sonhos”, encerrou.