André Luiz Frambach pede Larissa Manoela em casamento novamente durante viagem romântica

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2024 - 14:25 Para compartilhar:

É o amor! O casal André Luiz Frambach, 27, e Larissa Manoela, 23, nem completou um ano de união e o ator resolveu fazer uma surpresa à amada ao fazer um novo pedido de casamento. Eles estão em viagem romântica pela Tailândia, onde passearam pelo festival de luzes, uma tradição no país,

O momento do pedido de casamento foi compartilhado por Frambach no Instagram, neste domingo. Em vídeo, ele revelou como surgiu a ideia.

+Larissa Manoela fala sobre ter rompido com os pais: ‘O passado já foi’

+André Luiz Frambach revela planos de ter filhos com Larissa Manoela

“A Lari vai ter uma surpresa. Vou pedir para renovar os votos com ela. Vou pedir pra casar de novo no meio do festival”, disse ele.

Nas imagens, o artista exibe momentos da viagem e do festival, quando ele se ajoelha e faz o pedido para Larissa.

“E quando todas as luzes estiverem acesas, estaremos juntos. E quando todas as luzes apagarem, estaremos juntos. E quando tudo ficar escuro, acenderemos quantas luzes forem possíveis para que tudo volte a brilhar. Te amo, hoje pra vida toda e além”, escreveu o ator na legenda da postagem.

A homenageada deixou sua mensagem nos comentários.

“Que sonho foi esse? Até agora sonhando acordada com tudo que vivemos. Meu mundo se ilumina com você”, derreteu-se ela pelo marido.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em dezembro de 2023, em uma cerimônia discreta. Os dois assumiram o relacionamento em julho de 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)