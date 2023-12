André Luiz Frambach manda recado em novo corte de cabelo: ‘Tenho dona’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2023 - 21:15 Para compartilhar:

O ator André Luiz Frambach, 26 anos, compartilhou seu novo corte de cabelo com seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira, 14. O novo visual não seria surpreendente, não fosse um detalhe inusitado: um recado que ele resolveu escrever com o corte de cabelo na lateral da cabeça.

Noivo da também atriz Larissa Manoela, 22, agora pode sair por aí com um ‘alerta’ permanente, sem precisar dizer uma palavra.

“Tenho Dona”, escreveu o barbeiro com a máquina no cabelo do artista.

“Quer entender o porquê desse cabelo? Então, corre para o cinema para ver o filme Tá Escrito! Está lindo demais e com muita aventura, magia… Bora! E quem já viu aqui?”, escreveu o ator na legenda da publicação com um carrossel de imagens para apresentar o visual renovado.

O longa-metragem ‘Tá Escrito’ estreou na última quinta-feira, 14, protagonizado por Larissa Manoela, que dá vida à personagem Alice. Na produção, Frambach vive Breno, ex-namorado da mocinha.

