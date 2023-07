André Luiz Frambach estreia peça ‘O Amor Passou Por Aqui’, em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 8:45 Compartilhe

André Luiz Frambach estreou nesta quarta-feira, 5, a peça ‘O Amor Passou Por Aqui’, escrita por Vitor Frad, com direção de Stella Maria Rodrigues, no teatro UOL, localizado no bairro Higienópolis, em São Paulo.

“É uma história que fala de encontros e desencontros, em uma sociedade onde tudo é super descartável. Dois jovens que se veem diante de dilemas e escolhas difíceis para poderem ficar juntos e aprenderem a lidar com seus sentimentos”, diz o ator, que faz par com Letícia Augustin.

O espetáculo com o artista estará em cartaz no Teatro UOL, no bairro Higienópolis, em São Paulo, até o dia 31 de agosto.

Carreira de André Luiz Frambach

O trabalho de André mais recente na TV foi a novela ‘Cara e Coragem’ e desde que terminou, já mergulhou em uma nova aventura. Em março finalizou o longa ‘Tá Escrito’, que tem previsão de estreia para o fim do ano, e esteve em Curitiba rodando o filme ‘Traição Entre Amigas’, com direção de Bruno Barreto, ainda sem data prevista para chegar nas salas de cinema.

Aos 26 anos, André começou a carreira ainda criança, em 2006, quando fez a peça ‘Histórias do Arco da Velha’. Na televisão, a estreia foi em 2007 no especial ‘Por Toda Minha Vida’, na TV Globo, interpretando o cantor Leandro. Depois disso, ainda vieram outros grandes trabalhos como ‘Queridos Amigos’, ‘Duas Caras’ e ‘Ciranda de Pedra’.

Depois de um período afastado da TV, André fez a novela ‘A Lei do Amor’, em 2016 e, em 2018, entrou para o elenco de ‘Malhação’ como um dos protagonistas. Também na TV Globo, o ator fez ‘Éramos Seis’.

No cinema, o primeiro trabalho foi em Chico Xavier, em 2010, e em 2020 protagonizou ‘Modo Avião’, ao lado de Larissa Manoela e Erasmo Carlos. No ano passado, estreou a série ‘Temporada de Verão’, na Netflix.

