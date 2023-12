André Luiz Frambach celebra aniversário de 23 anos de Larissa Manoela

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/12/2023 - 17:57 Para compartilhar:

O ator André Luiz Frambach fez um texto apaixonado para a esposa, a atriz Larissa Manoela, que completou 23 anos nesta quinta-feira, 28. Recém-casados, o artista escolheu vários momentos em que a amada aparece sorrindo e se divertindo.

+ ‘Ganhei uma irmã’, diz cunhada de Larissa Manoela após casamento surpresa

Eles assumiram o namoro em julho de 2022 e o rapaz pediu a artista em casamento durante uma viagem do casal em Fernando de Noronha, em dezembro do mesmo ano. A relação não teve o apoio dos pais da atriz – com quem ela rompeu publicamente em agosto deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias