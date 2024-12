André Jardine entra na mira do Botafogo, mas clube terá dificuldade para tirá-lo do México

O Botafogo procura um treinador para substituir Artur Jorge. Um dos nomes é André Jardine, técnico do América do México e recentemente tricampeão nacional no país da América do Norte. Ainda não há proposta oficial, embora uma conversa tenha agradado o treinador.

Após vencer o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, Artur Jorge o futuro profissional em aberto. O técnico português não escondeu que se sentiu desvalorizado pelo Botafogo. As conquistas renderam ao treinador um bônus de R$ 17 milhões. O clube considerava o valor suficiente para a permanência do comandante, que esperava por um momento salarial.

“Valorização que deve ser reconhecida. Nesta altura, tivemos algumas abordagens, não só na parte final do campeonato. A partir mais ou menos da semifinal contra o Peñarol, começamos alguns contatos sobre possibilidades, equipes que possam demonstrar curiosidade sobre a minha posição. Tivemos equipes brasileiras, portuguesas e do Oriente Médio”, diz o treinador ao site Mais Futebol, de Portugal.

O contrato de Artur Jorge vai até o fim de 2025, mas não será cumprido, como até mesmo John Textor, dono da SAF do Botafogo, já admitiu. “O Botafogo continua com contrato com o atual treinador e ainda não começamos a entrevistar candidatos para substituição. As primeiras entrevistas estão previstas para começar esta semana. Feliz ano novo a todos”, escreveu o dirigente em uma postagem no Instagram. O destino do técnico deve ser o Al Rayyan, do Catar.

André Jardine é um dos nomes procurados pelo Botafogo. O clube demonstrou interesse, mas ainda não concretizou uma oferta ao brasileiro de 45 anos. A dificuldade está no vínculo que o técnico tem com o América do México.

Além de um contrato renovado na metade deste ano com fim em 2027, Jardine se tornou ídolo no clube mexicano. São seis títulos no comando da equipe, um recorde entre treinadores na história do time. Em 2023, a conquista da liga nacional tirou o América de uma fila de cinco anos. O tricampeonato do clube, no fim de 2024, era um feito que não acontecia há 39 anos.

A sequência foi o Apertura 2023, o Clausura 2024 e o Apertura 2024. Além disso, Jardine levantou as taças de Campeão dos Campeões 2024, Supercopa do México 2024 e Campeones Cup 2024. O currículo faz com que ele seja visto como maior técnico do América na história.

Para contar com o treinador, o Botafogo precisa convencê-lo de deixar o México em um cenário muito positivo. E retornar para o Brasil, um mercado mais instável para treinadores. Há, ainda, o custo financeiro da multa rescisória. O lado positivo é a injeção do valor pago pelo Al Rayyan: 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,8 milhões).

Jardine está no México desde 2022, pouco depois de ter conquistado a medalha de ouro com o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele teve uma saída polêmica, diante de dúvidas sobre próximos projetos das seleções de base, e rumou ao San Luis, antes de chegar ao América.

Antes mesmo da Olimpíada, Jardine passou pela base de Grêmio e São Paulo. Na equipe paulista, ele chegou a assumir como técnico do profissional em novembro de 2018, mas foi demitido em fevereiro de 2019.

A espera de um novo técnico, o Botafogo tem estreia prevista no Campeonato Carioca para o dia 12 de janeiro, diante do Maricá, no Engenhão.