André Gonçalves é preso por não pagar pensão; ator deve usar tornozeleira eletrônica

O ator André Gonçalves passou a noite da última quinta-feira (7) na prisão, por conta do não pagamento da pensão alimentícia da filha Valentina Benini, fruto de relacionamento passado com Cynthia Benini.



+ GP da Áustria: Ferraris aceleram forte no treino livre 2

+ 4 signos que são péssimos mentirosos

+ Militares têm compromisso de se preparar para possível agressão interna, diz Bolsonaro

+ Astrônomos chegam a consenso sobre a idade do universo



Há sete meses, André recebeu a ordem de prisão domiciliar, e agora, após a detenção, ele passa a usar tornozeleira eletrônica. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo, em contato com o advogado do artista.

André tem uma dívida de cerca de R$ 350 mil em pensão alimentícia com a filha. Ele passou uma noite na prisão, até que tivesse com o equipamento instalado no tornozelo.

Por determinação da Justiça, o artista terá que permanecer com a tornozeleira por 60 dias, sem que ultrapassa uma distância mínima ao redor de sua casa, no Rio de Janeiro.

André Gonçalves ainda é alvo de outro pedido de prisão pelo mesmo motivo, dessa vez de sua filha mais velha, Manuela Seiblitz. Ela assumiu o processo que a mãe dela, Tereza Seiblitz, movia contra o ator. O processo tramita na 4ª Vara de Família da capital e espera pela decisão do juíz.