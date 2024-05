André Fernandes lidera movimento de solidariedade e oração no Sul do Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 7:10 Para compartilhar:

O pastor André Fernandes, um dos mais conhecidos do Brasil, está mobilizando um movimento de oração e avivamento espiritual no Sul do país, especificamente no Rio Grande do Sul. Este domingo marca um evento significativo em Canoas, onde André, juntamente com amigos de ministérios, cantores e pastores, incluindo seu irmão em fé Brunão Morada, liderarão uma noite de louvor e clamor.

Após pregar na Igreja Lagoinha Alphaville SP na manhã de domingo, André e seu grupo partirão para Canoas. O evento acontecerá na Orla Sports, localizada na Avenida Boqueirão, 1091, bairro Marechal Rondon.

“Conseguimos um espaço entre alguns abrigos para realizarmos esse culto amanhã. Orem por nós, para que haja poder de Deus sendo liberado em nossos louvores e orações”, compartilha o pastor André Fernandes.

O movimento, que André está liderando para clamar pelo Sul do país, visa reunir fiéis para momentos de intensa devoção e intercessão pela região. Para mais informações sobre os próximos encontros de oração e cultos abertos, é possível seguir a iniciativa no Instagram através do perfil @clamorsul.

Aqueles que desejam contribuir de alguma forma também podem entrar em contato direto pelo mesmo perfil.

Este evento não é apenas uma oportunidade para os fiéis se reunirem em oração, mas também uma chance para experienciar o avivamento espiritual, fortalecendo a comunidade e renovando a fé entre os participantes em prol da tragédia ambiental que assola o Rio Grande do Sul.