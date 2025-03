André Felippe, vocalista do grupo de pagode ‘Cilada’, morre aos 41 anos

André Felippe da Silva, vocalista do grupo de pagode “Cilada”, morreu nesta terça-feira, 11, aos 41 anos. A informação foi divulgada pelo Instagram oficial do grupo. A causa do óbito não foi revelada.

De acordo com a publicação, o sepultamento do artista acontece nesta quarta-feira, 12, em Tubarão, Santa Catarina. Os membros do grupo ainda pedem ajuda em uma “vaquinha solidária”, explicando que a família do cantor estava enfrentando problemas financeiros.

“Poucos sabem, mas a situação financeira do artista já estava bem crítica, pois internado não conseguia trabalhar. Ficou um tempo sem renda e foi gasto um bom dinheiro com o plano de saúde.”

Quem era André Felippe?

Ao lado de Oscar Araújo e Tiago da Silva, Felippe comandava o grupo desde 2015. Reservado em suas redes sociais, ele tinha um relacionamento com pedagoga Talia Soares.

Causa da morte

Segundo o “Terra”, uma possível hipótese para a morte é tuberculose miliar, um tipo contagioso de tuberculose que causa a disseminação das bactéria para órgãos do corpo por meio da corrente sanguínea e pode ser fatal. O site ainda afirma que André estava internado UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nas últimas semanas.