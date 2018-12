André Esteves volta a compor grupo de controle do BTG Pactual

O BTG Pactual anunciou nesta sexta-feira, 28, o retorno de André Esteves ao grupo de controle do banco. Ele foi afastado do banco em 2015, após acusações de que teria atuado para atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. No início deste mês, o Supremo Tribunal Federal (STF) votou pelo arquivamento do inquérito.

Quem sai do grupo de controle é Marcelo Kalim.

Este grupo, chamado de G7 Holding, é composto por sete membros que não podem ter participação acionária maior do que 30% até 31 de dezembro de 2022.

Kalim também renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração, cargo que será exercido por Nelson Jobim.