André e George mostram confiança em voltar de Paris-2024 com medalha no vôlei de praia

André e George vão defender as cores do Brasil em sua primeira olimpíada no vôlei de praia. E com enorme expectativa de subir ao pódio em Paris-2024. Melhor dupla do País no ranking mundial, eles conseguiram se garantir como quartos do planeta, o que garantirá um sorteio melhor na França.

Medalha de bronze na Copa do Mundo de 2022, a dupla se aprimora no Centro de Desenvolvimento de Voleibol de Saquarema, onde farão os últimos ajustes antes de viajarem para a Europa. Antes da olimpíada, agendada para o fim de julho e o começo de agosto, ainda disputarão alguns torneios.

“Para a gente é muito importante estar em Saquarema “internado” aqui no CDV para respirar voleibol e ter um melhor acompanhamento de nossa equipe em questão de recuperação e treinos a mais”, avaliou George.

“A proximidade das quadras com os quartos facilita muito nosso descanso, a fisioterapia é toda aqui, a gente ganha muito tempo na questão de regeneração e acaba podendo treinar um pouco mais, puxar mais”, disse, sem esconder o entusiasmo.

“É muito importante estar aqui, o centro de voleibol do Brasil, então sempre bom respirar esses ares só de voleibol. Isso melhora nossas expectativas que já são altas para as olimpíadas, a gente se classificou como cabeça de chave, quarto time do mundo, sabe responsabilidade de representar o Brasil e onde está no ranking. Vamos puxar muito aqui e se Deus quiser voltar com medalha de Paris.”

O parceiro André também comemora essa reta final de treinos no Brasil para chegar com tudo na França e poder recolocar o vôlei de praia no pódio após decepção nos Jogos de Tóquio, há três anos.

“Para a gente é sempre importante vir para Saquarema, espaço bacana para trabalhar com toda nossa equipe. A gente consegue trazer todo mundo e temos tudo à disposição, dando foco na preparação final para a olimpíada”, frisou. “Daqui a pouco já viaja, joga algumas competições antes e já vai direto para Paris. Importante que a gente passou em quarto no chaveamento olímpico. Sabemos que lá não tem favoritos, mas esperamos dar o nosso melhor”, afirmou.