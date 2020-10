André Do Rap ofereceu R$ 10 milhões à polícia de SP para não ser preso

O traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap, chegou a oferecer R$ 10 milhões ao delegado Fabio Pinheiro Lopes, da Dope (Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais) para não ser preso em setembro de 2019 em Angra dos Reis (RJ). As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), André do Rap prometeu ao delegado que parte do dinheiro, R$ 4 milhões, seria dado naquele momento. O montante estava escondido na casa que o traficante alugava na cidade. Os outros R$ 6 milhões seriam entregues em 48 horas.

No entanto, o delegado, que chefiava uma equipe de 22 policiais para prender o traficante, não aceitou o negócio e André do Rap foi preso. No último sábado (10), uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello determinou a soltura dele.

Na decisão liminar, o ministro afirmou que o prazo para manutenção da prisão preventiva foi esgotado e que a continuidade da medida cautelar era ilegal uma vez que não houve decisão judicial decretando sua renovação nos últimos 90 dias – conforme prevê a legislação desde que foi aprovado o Pacote Anticrime.

Embora a decisão tenha sido revogada pelo presidente da Corte, Luiz Fux, o traficante deixou a penitenciária de Presidente Venceslau (SP) e está foragido. Os investigadores trabalham com a hipótese de que o traficante já tenha cruzado a fronteira rumo ao Paraguai ou à Bolívia.

