André diz que Fluminense ‘já sabia que ia se classificar’ e comenta presença de Tite no estádio

Parceria Lance & IstoÉ 18/08/2022 - 0:53 Compartilhe

Não foi uma partida fácil, mas o Fluminense superou o 2 a 0 do Fortaleza, empatou e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira, no Maracanã. Após a partida, o volante André analisou o confronto, viu “sorte” do adversário e ainda falou sobre a confiança do elenco em avançar para a próxima fase.

– Creio que a gente não ficou nervoso e ansioso. O Fortaleza deu muita sorte de fazer esses dois gols no primeiro tempo. Nosso time começou bem o jogo. Depois em uma bola longa que a gente treinou várias vezes eles acabaram fazendo o gol. Depois entramos no jogo de novo, amassamos, ficamos em cima. Depois eles fazem outro gol de bola parada, rebate. Nosso time já sabia que ia classificar, então ficamos tranquilos e deu tudo certo – afirmou.

– Temos um mental muito forte. Apesar do placar contrário que a gente não queria, tivemos um mental forte hoje. Primeiro de buscar o gol e depois o empate. Aconteceu, queríamos ganhar hoje, de preferência sem levar gol, mas não foi possível. Importante é a classificação – completou.

Veja os confrontos da Copa do Brasil

​Uma presença ilustre no Maracanã foi a do técnico da Seleção Brasileira, Tite, que assistiu a uma partida do Fluminense pela segunda vez seguida. Elogiado nos bastidores pelo treinador, André falou sobre a possibilidade de vestir a camisa do Brasil.

– Tem que perguntar para ele (se está observando ele). Não sabia (que ele estaria aqui). Isso temos que deixar do lado de fora. Nosso time está pensando só em jogar bem. Tanto eu quanto o time todo. Isso é consequência do nosso trabalho. Estamos em uma sequência boa. Conseguimos o objetivo de classificar para a semifinal e agora vamos pensar no Coritiba – disse o jovem.

– Isso é consequência do trabalho. Independente de quem está assistindo e acompanhando, temos que fazer nosso melhor dentro de campo. Eles vendo ou não. Hoje não foi diferente, estávamos só focados na classificação. Esse jogo era um dos mais importantes do ano. Nosso time estava realmente focado na classificação e conseguimos. Sobre Seleção, é com o tempo. Trabalhamos muito aqui no Fluminense. Isso é consequência – concluiu.

André novamente foi destaque do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Titular absoluto no Fluminense, André retomou o excelente momento desde que Fernando Diniz chegou ao clube. Um dos mais comemorados sempre pela torcida, ele exaltou a importância do apoio dos tricolores.

– Eu acho que estou vivendo a melhor fase da minha vida dentro e fora de campo. O Diniz vem sendo um pai para o grupo inteiro, principalmente para mim. A gente conversa todo dia, ele me orienta bastante e chama a gente muito para o lado da torcida. Para comemorar junto, para a torcida comparecer ao estádio mais vezes. Com o desempenho o torcedor está entendendo cada vez mais que precisamos dele. O Diniz está sempre falando que quem traz o torcedor para o estádio é a gente. Isso está acontecendo e nada mais justo do que acabar o jogo e a gente ir na torcida agradecer. O Diniz é extremamente fora da curva, está ajudando todo mundo e se Deus quiser vamos conquistar esse título – disse.

O Fluminense agora enfrenta o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. O sorteio de mando de campo será na próxima sexta-feira, na sede da CBF. Já os jogos serão nos dias 24/08 e 14/09. O Flu volta a entrar em campo no próximo sábado, quando recebe o Coritiba às 19h no Maracanã.

E MAIS:

E MAIS: