André B. Gerdau Johannpeter assume presidência do Conselho de Administração da Gerdau

Em 15 de abril de 2025, a Gerdau anunciou que André Bier Gerdau Johannpeter assumiu a presidência do Conselho de Administração da companhia, em decisão aprovada por unanimidade durante a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada na mesma data. A nomeação marca o retorno de André à liderança do Conselho, após sua atuação como CEO da Gerdau entre 2007 e 2018 — período em que liderou um processo de transformação global e fortalecimento da empresa.

Com sólida formação executiva, André é graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), possui MBA pela Fundação Dom Cabral (FDC) e participou de programas de educação executiva nas instituições internacionais Kellogg School of Management (EUA), Wharton School (EUA) e IMD Business School (Suíça). Atualmente, também preside o Conselho do Instituto Gerdau e integra o Comitê Executivo da World Steel Association (worldsteel), reforçando sua atuação no setor siderúrgico global.

“A Gerdau é uma empresa genuinamente brasileira, com 124 anos de história, construída com princípios éticos e com o compromisso com a excelência operacional e a geração de valor para todos os nossos stakeholders”, afirmou André Johannpeter. “Continuarei contribuindo para que a estratégia de negócios da Gerdau siga impulsionando a construção do futuro da companhia.”

A nomeação de André B. Gerdau Johannpeter representa o fortalecimento da governança corporativa da companhia e reafirma seu compromisso com a perenidade dos negócios, guiados por ética, inovação e responsabilidade com os diversos públicos com os quais a empresa se relaciona.