Andorra x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo Inglaterra lidera o Grupo I de maneira invicta e viaja para encarar a vice-lanterna da classificação. Gareth Southgate quer ver equipe vencendo os dois jogos de outubro

A Inglaterra viaja para encarar a Andorra neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe comandada por Gareth Southgate está invicta e na liderança do Grupo I e pode dar um passo importnate rumo ao Mundial do Qatar com uma vitória no final de semana.

Seguir melhorando



– O que eu gostei no mês passado foi a atitude dos jogadores, o desejo por melhorar e garantir que os próximos passos são os corretos. A tarefa para os próximos seis dias é fazer os seis pontos. Há um entendimento de que estamos próximos, nossos resultados têm sido bons, mas temos que dar um passo adiante – garantiu Southgate.

> Veja a tabela das Eliminatórias



Grupo I



Em setembro, a Inglaterra recebeu Andorra pela 5ª rodada das Eliminatória e aplicou uma goleada por 4 a 0. A equipe da casa só conquistou apenas uma vitória sobre San Marino, que perdeu as seis partidas que realizou até o momento.

FICHA TÉCNICA:

Andorra x Inglaterra

Data e horário: 9/10/2021, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estadi Nacional, em Andorra-a-Velha (AND)

Onde assistir: Space

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ANDORRA (Técnico: Koldo)

Alvarez; Rubio, C. Garcia, Vales, Llovera e M. Garcia; Alaez, Pujol, Vieira e Cervos; Cucu

Desfalques: Albert Alavedra, Marcio Vieira e Moises San Nicolas (suspensos)

INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Ramsdale; Trippier, Stones, Mings e Chilwell; Henderson, Ward-Prowse e Mount; Saka, Abraham e Foden

Desfalques: Nenhum

E MAIS:

E MAIS:







Saiba mais