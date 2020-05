Andorra abrirá suas fronteiras com França e Espanha em 1º de junho

O chefe de governo de Andorra anunciou nesta segunda-feira (25) a reabertura do principado aos visitantes espanhóis e franceses em 1º de junho, um alívio para o comércio local sem impostos, e que está sob condições sanitárias rigorosas.

A reabertura do lado francês foi possível graças a um acordo com o governo de Emmanuel Macron para incluir o território no limite de 100 km autorizados para deslocamentos na França, disse Xavier Espot, em entrevista coletiva.

A medida abrange apenas moradores de regiões próximas ao microestado e vai permitir que os visitantes passem a noite em Andorra. As regras sanitárias serão comunicadas na quinta-feira.

A preocupação do governo andorrano é impedir que os vizinhos venham em massa comprar produtos sem impostos, como tabaco, álcool ou combustível, como ocorreu na fronteira franco-espanhola de Perthus, quando o confinamento na França foi levantado em 11 de maio.

Espot disse que pediu reciprocidade aos andorranos na Espanha e na França, mas não recebeu respostas.

A epidemia da COVID-19 sufocou a economia do principado, que depende essencialmente do comércio entre fronteiras e do turismo. O desemprego aumentou e os 78.000 residentes estão sob ameaça de uma grave recessão.

Somente trabalhadores que moram no exterior e transportadoras podem entrar em Andorra a partir de países vizinhos.