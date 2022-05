‘Andor’: Série derivada de ‘Star Wars’ tem 2ª temporada confirmada antes mesmo da estreia

De acordo com informações do Observatório do Cinema, a série ‘Andor’, spin-off de ‘Rogue One’, do universo de ‘Star Wars’, teve sua segunda temporada confirmada antes mesmo da estreia da primeira. A produção contará a história do personagem Cassian Andor, cinco anos antes dos eventos de ‘Rogue One’.

O roteirista e produtor Tony Gilroy confirmou que Andor terá, ao menos, duas temporadas no Disney+. Gilroy foi questionado sobre a presença de K-2SO, o droide de Rogue One interpretado por Alan Tudyk, na série. Ele não está na primeira temporada, mas parece que pode aparecer na segunda. “Nós não temos Alan Tudyk”, disse Gilroy. “Ainda não, de qualquer maneira”, disse.





Ainda não há data de estreia para ‘Andor’ no Disney+.