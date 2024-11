Anderson Torres deixa prisão domiciliar para ir ao velório da mãe

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2024 - 12:51 Para compartilhar:

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres participe do velório de sua mãe, Amélia Torres, que faleceu na madrugada desta sexta-feira, 29, em Brasília. A decisão foi despachada na manhã deste sábado, 30, e valerá apenas para o velório.

Torres está em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, desde maio. Ele foi preso em janeiro de 2023 por suspeita de omissão nos ataques de 8 de janeiro. Na época, era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e deixou o país para passar férias nos Estados Unidos.

Na decisão, Moraes deixou claro que o benefício é estritamente para as despedidas finais. O ministro da Suprema Corte já havia flexibilizado a prisão domiciliar nos últimos dias para que Torres visitasse o hospital e a casa onde sua mãe morava.

“Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas”, afirmou o ministro.

Anderson Torres foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que investiga uma trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder em 2022. Na casa do ex-ministro da Justiça foi encontrada uma minuta que decretava o golpe de Estado. Aos investigadores, Torres classificou o documento, encontrado em uma pasta do Ministério da Justiça, como “lixo”.

Além dele, outras 36 pessoas também foram indiciadas pela PF e aguardam um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) para saber se serão ou não denunciadas. Entre elas está Bolsonaro, que, segundo os investigadores, tinha conhecimento do plano golpista e do planejamento de assassinatos de autoridades.