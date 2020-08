Anderson Talisca lança Spark, seu novo projeto voltado para a música

Famoso por balançar as redes do outro lado do hemisfério, como atacante do chinês Guangzhou Evergrande e por ter feito carreira nos campos do Bahia em Salvador, Benfica em Portugal e Besikitas da Turquia, Anderson Talisca, como é conhecido, se prepara para mais um desafio em sua trajetória profissional.

Amante da música, apaixonado pela arte e um grande pesquisador de gêneros musicais, Talisca aproveitou a pandemia, em que esteve na capital baiana, sua terra natal, para dar o pontapé em mais um plano de carreira.

Encantado pelo trap, rap, hip hop, Talisca, compôs duas das 4 músicas que fazem parte do Spark, seu novo desafio musical, que estreia dia 14 de agosto, em todas as plataformas digitais e em canal do youtube, recém criado e que já soma uma legião de fãs a espera do pré-save.

Natural de Feira de Santana(BA), Anderson Talisca sempre teve a música latente em sua vida. Aos 12 anos, saiu de casa pela primeira vez, para tocar surdo, um grande bumbo usado em muitos tipos de música brasileira, como Axé / Samba-reggae e samba, onde toca as partes mais baixas de uma seção de percussão, na banda local Swing34. Apesar de trilhar um caminho de sucesso no universo das bolas, o coração sempre bateu mais forte pela música e nunca abandonou a vontade de realizar seu sonho.

“Escuto muito strap e tinha vontade de gravar neste estilo e criar tudo do zero para conciliar com o futebol. Em um bate papo com um amigo, estávamos na busca do nome e tem um filme que a gente gosta muito que é “Um Lugar Chamado Notting Hill” em que tem um personagem chamado “Spike” interpretado pelo ator Rhys Ifans. Conversa vai e vem chegamos a Spark. Quando fui olhar o significado e vi que é faísca. E daí, veio em mente, uma frase que gosto bastante: “Toda revolução começa com uma faísca” e este novo capitulo da minha trilha requer isto”, completa o artista.

A primeira faixa lançada é autoral e não poderia ter nome melhor: sorte dá o pontapé ao Spark e vem acompanhada de um liric vídeo, com produção musical de Denilton Santos, Anderson Talisca e Rafa Jha e retrata o amor, como um sentimento puro que todos devem conhecer. Com direção musical de Alceu Neto, conhecido de estrelas como, Claudia Leitte e Larissa Manoela, o álbum ainda traz “Nem deu tchau”, “Proposta” e “Dez e pouca”.

“Nega não negue, se entregue”. Dia 14 de agosto, a partir da 0h, em todas as plataformas digitais, Spark pra vocês. Sorte!

