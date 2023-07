Anderson Polga, pentacampeão com a seleção em 2002, é preso por não pagar pensão alimentícia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 16:54 Compartilhe

Anderson Polga, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, foi preso nesta terça-feira, em Porto Alegre, pelo não pagamento de pensão alimentícia. A informação foi confirmada ao Estadão pelo delegado Alexandre Vieira, da 9ª delegacia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O ex-jogador de 44 anos foi detido durante um encontro com ex-atletas na Arena do Grêmio, onde o corpo do dirigente Adalberto Reis estava sendo velado.

O processo, que corre em segredo de Justiça, tramita na 5ª Vara de Família do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. A decisão foi expedida pelo juiz Nilton Tavares da Silva. Segundo informações do jornal local Zero Hora, a dívida do ex-jogador é de cerca de R$ 300 mil.

Anderson Polga foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Canoas, na Região Metropolitana. Ele já havia sido preso no ano passado pelo mesmo motivo, mas foi liberado após conseguir um habeas corpus.

O ex-zagueiro despontou para o futebol como jogador do Grêmio. Pelo time gaúcho, ele conquistou a Copa do Brasil (2001) e dois Estaduais (1999) e (2001). O zagueiro passou boa parte da carreira em Portugal, onde disputou nove temporadas pelo Sporting. Ele retornou ao Brasil em 2012, quando foi contratado pelo Corinthians e fez parte do elenco que conquistou o Mundial de Clubes da Fifa, no mesmo ano.

A primeira convocação de Anderson Polga para a seleção brasileira aconteceu em 2002, quando foi chamado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão. O zagueiro foi chamado para o Mundial e atuou em dois jogos da fase de grupos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias