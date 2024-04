Anderson Leonardo, do Molejo, é transferido para UTI com quadro de insuficiência renal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/04/2024 - 14:53 Para compartilhar:

O cantor Anderson Leonardo, 52 anos, do grupo Molejo, precisou ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva após apresentar quadro de insuficiência renal. O artista está internado no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro, desde o dia 24 de março em tratamento contra um câncer inguinal raro.

Na tarde desta segunda-feira, 8, a assessoria de imprensa do cantor publicou, através do Instagram, o último boletim médico emitido pela unidade hospitalar, assinado pelo diretor-médico do hospital, Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis.

“O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. O paciente está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos”, diz o comunicado.

Anderson Leonardo foi diagnosticado, em outubro de 2022, com um câncer na região da virilha. Em janeiro do ano seguinte, a doença entrou em remissão, mas acabou voltando meses depois, atingindo os testículos.

Recentemente, os membros do grupo de pagode fizeram uma visita ao amigo. Ele recebeu o diagnóstico do câncer em 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo Molejo (@molejooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo Molejo (@molejooficial)