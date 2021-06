Anderson Leite é ausência entre relacionados da Chape para enfrentar o Palmeiras Meio-campista teve alto nível de desgaste constatado e será poupado de confronto válido pelo Brasileirão

O meio-campista Anderson Leite não será opção para o estreante técnico Jair Ventura para o confronto pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, no próximo domingo (6) às 18h15 (de Brasília) no Allianz Parque.



A justificativa dada pelo clube é de que foi constatado um alto nível de desgaste no jogador de 28 anos de idade, algo que deixaria o mesmo mais propenso a sofrer lesões. Até aqui, Anderson participou de todos os 15 jogos feitos pelo Verdão do Oeste na temporada 2021 tendo balançado as redes em uma oportunidade.

Além do meio-campista, o time segue sem poder contar com Perotti, artilheiro da equipe na temporada com 15 gols marcados, que está em processo de recuperação da Covid-19 e não esteve já no último compromisso do time na temporada.

No mais, o novo treinador da Chape terá disponível todos os nomes que atuaram como titulares na vitória pela Copa do Brasil por 3 a 1 para o ABC, na Arena Condá.

Confira abaixo a lista de relacionados da Chapecoense

Goleiros: João Paulo e Tiepo;

Zagueiros: Derlan, Felipe Santana, Hiago, Ignacio e Laércio;

Laterais: Busanello, Mancha e Matheus;

Meio-campistas: Foguinho, Lima, Moisés Ribeiro, Ravanelli e Ronei;

Atacantes: Anselmo Ramon, Bruno Silva, Fabinho, Fernandinho, Geuvânio e Mike.

