Anderson e Matheus enviam carretas e ônibus com mais de 25 toneladas de mantimentos para o RS

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 14:44

Anderson e Matheus, nascidos em Campo Bom, município do Rio Grande do Sul, um dos locais mais afetados pelas enchentes que devastaram grande parte do estado, têm ajudado seus conterrâneos prejudicados com a tragédia e também moradores de todas as regiões atingidas. Com a parceria de JukaNalha do Podpah, na semana passada, o ônibus e carreta da dupla saíram de São Paulo carregados com mais de 25 toneladas de mantimentos direto para o Sul.

“Para nós é um dever e prazer poder ajudar. O Sul é a nossa casa, nascemos lá, fomos criados, nossa base pertence a este estado. Queremos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance. Precisamos ajudar e, graças a ajuda de diversas doações que recebemos, conseguimos juntar mais de 25 toneladas de itens essenciais. Isso foi incrível”, comenta Matheus.

Já Anderson reforça a importância de ajudar principalmente com itens de higiene pessoal: “Muitas pessoas estão desabrigadas, perderam tudo, isso é muito triste. Agora, temos que nos unir para levar todo apoio necessário para todos. Além dos alimentos e água, claro, é muito importante doarmos itens de higiene pessoal e agasalhos. A Para nós é básico, mas para quem perdeu tudo é essencial.”

As 25 toneladas de mantimentos enviados foram imprescindíveis, o resultado ajudou tanto, que ainda nesta semana a dupla vai enviar carreta e ônibus novamente para o estado, desta vez, para Novo Hamburgo.