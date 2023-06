Anderson, do Molejo, revela que quis cortar o pênis durante câncer: ‘Arranca logo isso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2023 - 10:00 Compartilhe

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, revelou, em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, que teve vontade de cortar o pênis fora quando descobriu o câncer iniguinal, que atinge a região da virilha.

“Quando eu estava fazendo o meu tratamento, o médico falou que o meu problema ia ser no pênis e no ânus, e eu falei: ‘arranca logo isso’. Minha namorada então falou: ‘não, o pênis, não!’. Mas agora estou bem. Fiquei um pouco assustado”, disse o artista.

No ano passado, ele recebeu o diagnóstico de um tumor na virilha, que agora se espalhou para os testículos.

Em maio, Anderson contou no “Rocinha Cast” que voltou a fazer o tratamento na região dos testículos. “O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso”.

O artista ainda explicou que a região está inchada e que ele está interditado para sexo. “Estou só nos sinais, mas dá pra brincar. Tem uma amiga minha que é cantora e lésbica, que estava me dando aula de como chupar uma ameixa”, disse na ocasião.

