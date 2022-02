Anderson Conceição elogia postura da Portuguesa na vitória do Vasco: ‘Sabíamos da dificuldade do jogo’

O Vasco sofreu diante de uma Portuguesa organizada, mas conseguiu vencer por 1 a 0 e sair com os três pontos. Dessa forma, a equipe dormirá na liderança do Campeonato Carioca com 13 pontos. Na saída de campo, o zagueiro Anderson Conceição analisou o desempenho da equipe e ressaltou que Zé Ricardo ajustou a equipe na etapa final.

– Sabíamos da dificuldade do jogo. A Portuguesa trabalha bem as linhas, dificulta bastante nosso serviço. No segundo tempo, o Zé (Ricardo) ajeitou nosso time e conseguimos nos impor mais no campo do adversário. Graças a Deus conseguimos sair com a vitória – explicou o defensor.

O Vasco vai dormir na liderança da competição e torce para que o Botafogo tropece no clássico diante do Fluminense, nesta quinta. O jogo contra a Portuguesa foi o primeiro em que os comandados de Zé Ricardo não sofreram gol, apesar da pressão da Lusa no fim.

O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo em seu primeiro clássico na temporada. O adversário será o Botafogo, às 20h, no Castelão, em São Luís, no Maranhão.

Anderson Conceição elogiou postura do adversário (Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)

