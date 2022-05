Anderson Conceição diz que para jogar no Vasco ‘tem que ter personalidade’ e afirma: ‘Vou correr pelo Zé sempre’

Em meio à pressão sobre o elenco e o trabalho do técnico Zé Ricardo, o Vasco conseguiu a segunda vitória na série B e encostou no G4. O jogo foi difícil, mas a equipe teve mais força ofensiva no segundo tempo e conseguiu o triunfo, emSsão Januário Anderson Conceição falou sobre a pressão de jogar no clube carioca e demonstrou gratidão ao treinador cruz-maltino.

Vasco voltou a vencer na Série B 2022 (Foto: Daniel Ramalho / Vasco)

– Para jogar no Vasco tem que ter personalidade. Até porque a torcida te cobra demais. Isso vamos levar até o final do campeonato. É uma torcida que ultimamente vem levando muita porrada. Eles querem voltar a ser feliz e comemorar como foi hoje aqui. O time lutou, conseguimos sair com a vitória e a torcida com certeza está muito feliz. Estamos perto do G4 e vamos continuar buscando a vaga – enalteceu, e em seguida completou:

– Eu vou correr pelo Zé sempre. Tenho uma gratidão enorme por ele. Quando ele me ligou em dezembro para vir foi de coração. Vou sempre correr por ele e fazer com que meus companheiros o façam também. É um dos caras que é o primeiro a chegar no clube e o último a sair de tanto que vive esse clube. Sabemos que Série B nunca vai ter jogo fácil. Sabemos que precisamos melhorar, somos uma equipe muito humilde e trabalhadora. Estamos fazendo de tudo para colocar o Vasco na Série A. O caminho é difícil, mas temos um treinador que tem o carinho de todos no grupo – acrescentou.

O Gigante da Colina não fez um bom primeiro tempo e teve muita dificuldade para incomodar o gol adversário. No entanto, com as entradas de Carlos Palacios, Juninho e Figueiredo, a equipe teve mais ímpeto ofensivo e conseguiu deixar o gramado com os três pontos.

Por fim, Anderson Conceição também salientou que o time deve seguir em frente e tentar afastar a sombra da campanha do ano passado. É um novo elenco, com peças diferentes e que disputa uma nova edição da Série B.

– É importante em todos os momentos, especialmente os mais difíceis. É isso que estamos tentando fazer dentro do Vasco, uma nova família em 2022, nova identidade. Sabemos que o passado é muito difícil, mas temos que trabalhar pensando no presente. Estamos criando uma família em 2022 para colher os frutos nesse campeonato. Todo mundo humilde e com os pés no chão para conseguir nosso objetivo que é o acesso – finalizou.

