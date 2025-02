Andar de biquíni no sul de Portugal pode render multa de até R$ 10 mil

Quase 2 mil euros de multa por andar com trajes de banho em Portugal? É o que prevê um projeto de lei em Albufeira, na região do Algarve, no sul do país. A cidade praiana quer proibir a “nudez parcial ou completa” nas suas ruas e estabelecimentos comerciais.

Quem nunca saiu da praia de biquíni ou sem camisa? Pois é, isso poderá ser motivo para multas, que poderão chegar a 1.800 euros – o equivalente a mais de 10 mil reais. Atos sexuais em público também serão alvo de multa.

Mas qual o motivo dessas proibições? Segundo o projeto de lei, o objetivo é “preservar Albufeira como destino multicultural, familiar e seguro”.

A cidade é um famoso destino turístico no litoral português e se popularizou também por causa das suas festas. No ano passado, turistas britânicos foram flagrados dançando nus num bar da cidade.

A proposta portuguesa ainda está sob consulta pública. Mas já existem medidas semelhantes em vigor em outras praias europeias, como em Barcelona, na Espanha, e em Nice, na França.