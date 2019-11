Andamento já leva mais de um ano

Não é exclusividade dessa legislatura as representações contra deputados réus por corrupção não chegarem ao Conselho de Ética. Além do procedimento protocolado em novembro passado, contra os presos na Operação Furna da Onça, o mesmo aconteceu com os presos da Cadeia Velha (Jorge Picciani, Edson Albertassi e Paulo Melo). A legislatura passada chegou ao fim, um ano depois da representação, sem que a papelada chegasse ao Conselho. Mesmo preso, o grupo continuou recebendo salários e benefícios. Como não foram cassados, continuavam com a prerrogativa de deputados.

Agora, a expectativa é de que se abra processo contra os réus da Furna da Onça. Segundo denúncia, André Corrêa é um dos que participaria de loteamento de cargos em órgãos públicos.