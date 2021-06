Âncora da GloboNews diz que perdeu a memória após acidente: ’12 pontos na cabeça’

O jornalista Erick Bang, apresentador do programa “Edição 0”, da GloboNews, contou nesta quarta-feira (9), em seu Twitter, o motivo de estar afastado do trabalho há algumas semanas.

Segundo o âncora, ele sofreu um acidente de carro há três semanas que fez com que ele precisasse receber 12 pontos na cabeça, e contou que chegou a perder a memória.

“Povo, após um tempinho longe, estou voltando. Há quase 3 semanas, sofri um acidente de trânsito e perdi a memória momentaneamente. Levei 12 pontos na cabeça, fiquei com o olho do Rocky no 10º round, mas já estou bem, e o que ficou foi uma cicatriz e essa não memória”, disse Erick.

Ele também contou que está próximo de retornar ao trabalho, o que deve acontecer já neste sábado (12), às 12h30. Na segunda (14), à meia-noite, ele retorna ao “Edição 0”.

A partir de sábado, 12h30 (hora de Brasília), estou de volta à tela da @GloboNews. E na segunda, 00h (hora de Brasília), de volta à #Edicao0. Então, já, já, a gente volta a se encontrar pela TV. Até lá! — Erick Bang (@erickbang1) June 9, 2021

No último dia 28, Erick chegou a publicar uma foto em seu Instagram com a legenda “A última foto, três horas antes do nada”, deixando um mistério no ar, solucionado nesta quinta com sua explicação.

