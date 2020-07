Âncora da CNN interrompe defensor de cloroquina: “Prestando um desserviço”

Nessa terça-feira (21), Brianna Keilar, âncora do ‘CNN Right Now‘, nos Estados Unidos, entrevistava Tim Murtaugh, assessor do presidente Donald Trump, quando ele passou a defender o uso da hidroxicloroquina para os pacientes infectados pela Covid-19.

A jornalista, no entanto, o interrompeu e afirmou: “Você está prestando um desserviço real aos americanos”. “Se você vai dizer que este é um bom tratamento quando médicos já disseram que não é, e estudos foram cancelados (…)”, completou.

Murtaugh seguiu insistindo que a cloroquina seja uma opção de tratamento, e novamente a jornalista o interrompeu: “Nossa conversa acabou. Acho que você está realmente confundindo a situação, o que não ajuda a saúde de ninguém. Obrigado”.

Na sequência, Keilar chamou um médico para falar sobre o assunto: “Trazer alguma luz sobre a hidroxicloroquina”. Assista ao vídeo abaixo:

When Trump spox @TimMurtaugh pushes hydroxychloroquine on CNN, @brikeilarcnn responds by saying he's doing a "real disservice to Americans," ends the interview, and goes straight to a doctor who says Murtaugh's comments were "irresponsible and being said for political reasons." pic.twitter.com/v31SxGI244

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) July 21, 2020