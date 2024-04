Âncora britânico pede mudança do nome do Booker Prize por ‘ligação com escravidão’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/04/2024 - 18:22 Para compartilhar:

Richie Brave, apresentador da Radio 1Xtra, propôs a mudança do nome do Booker Prize devido à ligação com a escravidão. Seu sobrenome, Booker, vem dos fundadores da empresa que patrocinava o prêmio e que foram proprietários de escravizados. Brave acredita que a organização do prêmio deveria reconsiderar o uso do nome. As informações são do The Guardian.

Brave criticou como o site do prêmio descrevia os irmãos George e Josias Booker, que inicialmente eram chamados de “gerentes” de quase 200 escravizados. Após a crítica, o site corrigiu o texto, identificando-os corretamente como escravizadores. Brave reprovou a tentativa original de suavizar os horrores da escravidão.

A página do prêmio detalha que a empresa Booker McConnell apoiou o prêmio desde sua criação em 1968 até 2002. Depois que a escravidão foi abolida em 1833, os irmãos Booker receberam dinheiro como compensação pelos escravizados libertados e fundaram uma empresa de comércio e navegação no ano seguinte.

Os organizadores do prêmio agradeceram a Brave pela sua contribuição e atualizaram o artigo. Eles também informaram que mais pesquisas sobre essa história estão sendo feitas e serão compartilhadas assim que concluídas. As conexões do prêmio com a escravidão já foram destacadas antes, como em 1972, quando John Berger, vencedor do prêmio, doou metade de seu prêmio para o movimento Pantera Negra britânico.

Os Booker Prizee Internacional Booker são hoje financiados pela fundação Crankstart.