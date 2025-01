Ancelotti vê Mbappé adaptado ao Real Madrid após show em triunfo: ‘Encontrou o seu ritmo’

Há poucas semanas, o francês Kyllian Mbappé sofria para se adaptar ao Real Madrid, acumulando más atuações em campo e polêmicas fora das quatro linhas. A partir de dezembro, porém, o atacante ganhou confiança e chegou ao seu melhor momento no clube neste final de janeiro, anotando os três gols do Real Madrid na vitória por 3 a 0 sobre o Valladolid, no sábado, pelo Campeonato Espanhol.

“Mbappé já vem jogando assim há algum tempo. É a primeira vez que ele marca três gols em uma partida e está contribuindo muito para o time. Ele encontrou seu ritmo e isso é um grande diferencial para nós, porque ele é um jogador com muita qualidade”, elogiou o técnico Carlo Ancelotti, após a partida, no estádio Nuevo José Zorrilla.

De fato, Mbappé alcançou o quinto confronto seguido mandando a bola para as redes. Desde 12 de janeiro, ele marcou um total de nove gols nas partidas com Valladolid, Las Palmas, Celta de Vigo e Barcelona, além do Red Bull Salzburg, pela Liga dos Campeões.

“Fico feliz pelo ‘hat-trick’, mas mais ainda pela vitória. Tínhamos que jogar bem e isso dá confiança”, comentou o jogador depois de brilhar contra o Valladolid. “Eu disse no primeiro dia que posso jogar nas três posições de ataque, que tinha de me adaptar ao time e agora as duas coisas estão claras. Posso jogar atacando pela direita, pelo centro, pela esquerda. Os movimentos vêm de maneira natural, com a ajuda dos companheiros de equipe.”

Com a boa vitória fora de casa e o tropeço do Atlético de Madrid diante do Villarreal, em pleno estádio Metropolitano, o time merengue abriu quatro pontos na liderança do Espanhol. Para Carlo Ancelotti, porém, a competição está longe de ser decidida.

“É preciso manter um pouco de equilíbrio. Fizemos um bom trabalho no Espanhol recentemente e temos uma vantagem neste momento, mas o campeonato é longo demais para pensar que já está decidido. Temos uma pequena vantagem, e espero que possamos aproveitá-la nos próximos jogos”, comentou o treinador italiano. “Aos poucos, encontramos nosso ritmo e estamos com uma boa sequência. Estamos melhorando nos aspectos que nos afetaram em partidas anteriores, e precisamos continuar trabalhando para corrigir nossas fragilidades.”