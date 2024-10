Ancelotti vê Barcelona ‘muito corajoso’ e cobra jogo ‘completo’ do Real Madrid no clássico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 13:55 Para compartilhar:

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado embalados por grandes vitórias na Liga dos Campeões, diante de Borussia Dortmund (5 a 2) e Bayern de Munique (4 a 1), respectivamente e com os brasileiros Vini Jr. e Raphinha em alta. Vindo de quatro triunfos seguidos no clássico, o técnico Carlo Ancelotti vê o grande rival na Espanha em momento muito bom, “corajoso” e prega jogo perfeito neste sábado para não ser surpreendido.

O 258º clássico da equilibrada história dos gigantes vale a liderança do Campeonato Espanhol na disputa particular entre ambos pelo título. Com cinco vitórias a mais no confronto (105 a 100), o Real Madrid necessita do triunfo para igualar os 27 pontos do time de Hansi Flick e superá-lo pelo confronto direto, segundo critério de desempate após os pontos somados.

Jogar no Santiago Bernabéu é o diferencial para os merengues, que há tempos não chegam para um clássico com o rival tão bem e em igualdade de forças. Ciente do bom momento do Barcelona e com os desfalques de peso de Courtois no gol e de Rodrygo na frente, Ancelotti prega muita cautela e atenção.

“Os clássicos são sempre muito disputados, intensos, uma festa do futebol e queremos fazer um bom jogo diante da nossa torcida. Mas é difícil dizer quem é o favorito (para este sábado), depende da dinâmica do jogo. Não é apenas uma questão de qualidade, mas de como você lida com a pressão”, declarou o treinador do Real Madrid nesta sexta-feira.

“O Barcelona tem uma ideia de jogo muito clara e está jogando muito bem. É um time muito corajoso e precisamos nos preparar bem para jogar da melhor forma possível”, afirmou o treinador italiano. “Nesse tipo de partida, não é necessário falar muito. Precisamos preparar uma estratégia clara e simples. É um tipo de jogo em que não precisamos dizer muito, pois todos estão motivados, concentrados, com vontade e animados para jogá-lo”, seguiu, antes de revelar como quer a postura de sua equipe em campo.

“Preparamos o jogo para fazermos as coisas bem com e sem a bola. Eles podem adotar uma linha alta e nosso ataque será de uma forma, e quando recuarem, será o mesmo. São partidas nas quais você precisa ser completo para vencer, e tentaremos fazer isso”, afirmou, escondendo a escalação, contudo. “Não vou revelar a estratégia agora. Amanhã vocês vão ver o que acontece e depois poderão me dizer se eu errei ou não.”

De certo é que investirá na grande fase de Vini Jr., que pode ganhar a Bola de Ouro na segunda-feira em parceria com Mbappé, estreante no clássico, mas que não ganhará uma pressão a mais por ser a grande contratação da temporada.

“Estamos satisfeitos porque ele já marcou gols. É importante para a equipe. Embora não tenha marcado contra o Dortmund, participou dos dois primeiros e aos poucos, está encontrando sua melhor versão”, frisou. “Ninguém está com pressa em relação a ele, e estamos satisfeitos com o que ele faz. Ele tem toda a qualidade para fazer ainda melhor. Mbappé tem experiência e já jogou muitas vezes contra o Barcelona. Sabe o que precisa fazer. Sua forma de se preparar para a partida é com tranquilidade. Confia muito em sua qualidade e amanhã ele contribuirá como sempre fez.”

Sobre Vini Jr., Ancelotti não poupou elogios ao explicar o que significa treinar o brasileiro. “Significa treinar um dos melhores do mundo. É um garoto muito humilde, que evoluiu muito como jogador, tornando-se um dos melhores do mundo. É o futuro vencedor da Bola de Ouro e mantém a mesma humildade e seriedade desde o dia em que o conheci.”