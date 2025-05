Ancelotti terá mesmo tempo de Felipão e número de jogos de Zagallo até estreia na Copa de 2026

Anunciado como técnico da seleção brasileira na última segunda-feira, o italiano Carlo Ancelotti assumirá o cargo a pouco mais de 12 meses da realização da Copa do Mundo de 2026, que será disputada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México. A abertura do evento está marcada para 11 de junho.

Com pouco tempo pela frente, Ancelotti terá até 10 partidas no comando do Brasil para implementar sua visão de jogo e fazer observações antes da disputa. Sua estreia à frente da seleção será em 5 de junho, quando o Brasil enfrentará o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No dia 10, o adversário será o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Mas o italiano não é o primeiro treinador a assumir a seleção às vésperas de uma Copa do Mundo. O histórico do Brasil inclui diversas trocas polêmicas próximas ao principal evento do futebol mundial, inclusive em ciclos que terminaram com a seleção campeã.

Em 1958, no primeiro título brasileiro, Vicente Feola assumiu o cargo pouco mais de um mês antes da Copa do Mundo da Suécia. Antes do primeiro jogo da competição, o comandante dirigiu a equipe em apenas sete partidas, um tempo de trabalho menor do que terá Ancelotti.

Outro ciclo conturbado foi o de 1962, quando o Brasil conquistou o bicampeonato. Vicente Feola seria o técnico novamente, mas, por motivos de saúde, foi substituído por Aymoré Moreira em meados de 1961. O carioca treinou a equipe por apenas 11 partidas antes da estreia na Copa do Mundo do Chile.

O tricampeonato também veio após um ciclo curto. Zagallo assumiu o cargo dois meses antes da competição e comandou a equipe em apenas 10 jogos, número semelhante ao que Ancelotti pode alcançar. A Copa do Mundo do México, em 1970, é considerada a de melhor desempenho da seleção brasileira.

Em 2002, no pentacampeonato, Felipão estreou pela seleção em junho, assim como Ancelotti. O técnico comandou o Brasil 17 vezes antes da conquista na Copa do Mundo da Coreia do Sul e Japão.

Os únicos treinadores que completaram um ciclo completo de Copa do Mundo desde o primeiro título do Brasil foram Zagallo em 1974 e 1998, Parreira em 2006, Dunga em 2010 e Tite em 2022. Em nenhuma dessas edições o Brasil foi campeão. O mais próximo disso foi na Copa do Mundo de 1998, quando a equipe, comandada por Zagallo, ficou com o vice-campeonato, ao perder para a França, dona da casa.

Ciclos de técnicos que dirigiram o Brasil em Copas do Mundo:

Copa de 1958: Vicente Feola – Estreia 1 mês antes da Copa – 7 jogos

Copa de 1962: Aymoré Moreira – Estreia 1 ano e 1 mês antes da Copa – 11 jogos

Copa de 1966: Vicente Feola – Estreia 2 anos e 1 mês antes da Copa – 28 jogos

Copa de 1970: Mário Jorge Lobo Zagallo – Estreia 2 meses antes da Copa – 10 jogos

Copa de 1974: Mário Jorge Lobo Zagallo – Ciclo completo

Copa de 1978: Cláudio Coutinho – Estreia 1 ano e 3 meses antes da Copa – 28 jogos

Copa de 1982: Telê Santana – Estreia 2 anos e 2 meses antes da Copa – 33 jogos

Copa de 1986: Telê Santana – Estreia 11 meses antes da Copa – 12 jogos

Copa de 1990: Sebastião Lazaroni – Estreia 1 ano e 3 meses antes da Copa – 32 jogos

Copa de 1994: Carlos Alberto Parreira – Estreia 2 anos e 8 meses antes da Copa – 40 jogos

Copa de 1998: Mário Jorge Lobo Zagallo – Ciclo completo

Copa de 2002: Luiz Felipe Scolari – Estreia 1 anos antes da Copa – 17 jogos

Copa de 2006: Carlos Alberto Parreira – Ciclo completo

Copa de 2010: Dunga – Ciclo completo

Copa do 2014: Luiz Felipe Scolari – Estreia 1 ano e 4 meses antes da Copa – 22 jogos

Copa de 2018: Tite – Estreia 1 ano e 3 meses antes da Copa – 21 jogos

Copa de 2022: Tite – Ciclo completo