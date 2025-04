Ancelotti será o próximo técnico da Seleção Brasileira, segundo imprensa espanhola

O atual treinador do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, deixará o comando da equipe merengue para assumir o banco de reservas da Seleção Brasileira, informam nesta segunda-feira (28) vários meios de comunicação na Espanha.

“Carlo Ancelotti já alcançou um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira assim que encerrar sua etapa no clube” de Madri, informa no primeiro plano de sua página da Internet o jornal esportivo madrilenho Marca.

O veículo detalha, no entanto, que a assinatura de contrato do veterano técnico italiano com a CBF ainda não aconteceu.

A entidade máxima do futebol brasileiro disse à AFP que não vai se pronunciar a respeito.

Ancelotti, ganhador de três Ligas dos Campeões com o clube merengue em duas fases distintas, está no centro das críticas desde a eliminação nas quartas de final da Champions para o Arsenal.

No último sábado, ademais, o Real Madrid perdeu na prorrogação a final da Copa do Rei diante do Barcelona (3-2).

Mas a equipe madrilenha ainda briga pelo título do Campeonato Espanhol, na qual estão separados por quatro pontos do líder, o Barcelona, faltando cinco rodadas para o fim.

O veículo esportivo espanhol Relevo indica, por sua vez, que o Madrid não colocará “nenhum obstáculo” para a ida de Ancelotti à Seleção.

Ambos os veículos espanhóis coincidem em que o treinador deixaria seu cargo no Real Madrid ao final da LaLiga, o Campeonato Espanhol, em 25 de maio.

Se isso acontecer, ele não dirigirá a equipe madrilenha na Copa do Mundo de Clubes (de 14 de junho a 13 de julho) que será disputada nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira demitiu no final de março o treinador Dorival Júnior após a goleada histórica sofrida diante da Argentina (4-1) pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti é um antigo desejo do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que chegou inclusive a anunciar a contratação do italiano para que comandasse os pentacampeões do mundo a partir da Copa América de 2024.

A contratação, no entanto, não aconteceu e ‘Carletto’, de 65 anos, acabou renovando seu contrato com o Real Madrid até junho de 2026.

